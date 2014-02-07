هروب سجناء بعد اقتحام عناصر «جبهة النصرة» لسجن حلب المركزي

تمكن الخميس، مئات من نزلاء سجن حلب المركزي، من الفرار بعد اقتحامه من جانب عناصر جهادية معارضة للنظام الحاكم في سوريا .

وذكرت شبكة « سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن عناصر تابعة لـ«جبهة النصرة» ذات الصلة بتنظيم «القاعدة» الإرهابى، ولواء «أحرار الشام»، تمكنت من السيطرة الكاملة على السجن المركزي المكون من 6 طوابق، وذلك بعد ساعات من إعلانها بدء هجوم لتحرير النزلاء.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن عدد نزلاء السجن المركزي في حلب يقارب 3000 شخص من بينهم 800 سيدة، وأن الكثير من النزلاء من سجناء الرأي.

من جانبه، أكد متحدث باسم «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن الطائرات الحربية السورية قامت في البداية بقصف محيط السجن بالقنابل، فيما تدخلت الدبابات لوقف تقدم العناصر المتمردة التى تمكنت في النهاية من السيطرة الكاملة على السجن.