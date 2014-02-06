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"التموين": سيارات مجهزة لنقل الأقماح بعد شرائها من المزارعين مباشرة

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"التموين": سيارات مجهزة لنقل الأقماح بعد شرائها من المزارعين مباشرة "التموين": سيارات مجهزة لنقل الأقماح بعد شرائها من المزارعين مباشرة

أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير والتجارة الداخلية، أنه سيتم شراء الأقماح المحلية فى الموسم المقبل من المزارعين مباشرة.

وأشار إلى أن شراء الأقماح سيتم من خلال الذهاب إلى المزارعين، لنقل القمح من الأرض مباشرة إلى الصوامع عن طريق سيارة فنطاس، يتم تجهيزها حاليًا بحيث يكون بها مكيال، وبها جهازان شفط وطرد، وذلك حفاظًا على القمح من الأتربة والحد من المهدر منه.

وأضاف الوزير لـ"اليوم السابع"، عقب اجتماعه مع نقيب الفلاحين وأعضاء مجلس النقابة مساء اليوم الخميس، لبحث إجراءات توريد القمح المحلى للموسم المقبل ومناقشة المشاكل التى تواجه المزارعين، أن حريصة على تشجيع المزارعين لزراعة الأقماح المحلية، نظرًا لجودتها العالية من خلال دعم ومساندة المزارعين والعمل على تيسير شراء المحصول فى الموسم المقبل.

فيما طالب اعضاء مجلس نقابة الفلاحين بضرورة تحديد لقاء شهرى مع الوزير لبحث المشاكل، التى تواجهم بشكل مستمر وهو ما وافق عليه الوزير .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة عن سعر أردب القمح المورد هذا العام بمبلغ 420 جنيهًا، بزيادة قدرها 20 جنيهًا عن العام الماضى.

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مصر 365

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