بالصور.. 6 مشاهير حُذفت صورهم من الذاكرة التاريخية لبلدانهم

نشرت مجلة «Business Insider» الأمريكية، الخميس، تقريرًا حول 6 مشاهير حذفت صورهم مع قادة عالميين من الذاكرة التاريخية الرسمية لبلدانهم.

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1ـ «جانج سونج» عم زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون ومستشاره الخاص:

بعد الإعلان عن إعدام جانج سونج، عم الزعيم الكوري كيم يونج أون ومستشاره السياسي المقرب في ديسمبر الماضي، بعد أن أدانته محكمة عسكرية بتهمة الخيانة والقيام بـ«أعمال إجرامية» وتزعمه «فصيلا مضادا للثورة»، حذفت وسائل الإعلام الكورية الرسمية الرجل من ذاكرة بلاده التاريخية بحذف صوره من الأرشيف الإلكتروني والمصور، لتصبح أكبر عملية حذف تتم في تاريخ وكالة الأنباء الكورية الرسمية وصحيفة «Rodong Sinmun».

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2 ـ نيكولاي إيفانوفيتش (يزهوف) رئيس الشرطة السرية الروسية في عهد جوزيف ستالين

وصف مؤرخو الفنون نيكولاي إيفانوفيتش، رئيس الشرطة السرية الروسية في عهد جوزيف ستالين، بـ«المفوض المتلاشي»، بعد اختفاء صوره منذ إعدامه في عام 1940.

شغل نيكولاي إيفانوفيتش منصب رئيس الشرطة السرية التابعة للزعيم الروسي جوزيف ستالين، وكان رئيس عملية «التطهير الأعظم»، حيث عرف عصر رئاسته للشرطة السرية بـ«عصر يزهوف»، وألقي القبض عليه بعد أن علم «ستالين» أنه يقوم بعمليات اعتقال وتعذيب وقتل سرية ومعادية لمصالح السوفيت، واعترف «يزهوف» بذلك، فأصدر «ستالين» أمرًا بإعدامه عام 1940 بتهمة الخيانة الكبرى مع بداية الحرب العالمية الثانية.

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3 ـ جوزيف جوبلز وزير الدعاية السياسية لأدولف هتلر

حاز جوزيف جوبلز على إعجاب الزعيم النازي أدولف هتلر لحماسه وأفكاره الرائعة ومعاداته للسامية، فعينه هتلر وزيرًا للدعاية السياسية، وأرسله إلى كل ربوع ألمانيا لنشر الفكر النازي ورفع معنويات الجيش، لقدراته الخطابية الهائلة.

وصور «جوبلز» أدولف هتلر للألمانيين على أنه المنقذ لهم ولألمانيا، وبممارساته شكل فصلًا دمويًّا من فصول محاكم التفتيش في التاريخ، وكان من القلائل ضمن الدوائر المقربة من هتلر.

ورغم أنه رافق أدولف هتلر حتى الدقائق الأخيرة من حياته، إلا أنه حذف مشهد ظهور «جوبلز» في إحدى الصور الشهيرة له مع «هتلر» التي تم التقاطها في عام 1937 بمنزل الفنانة الألمانية ليني ريفنستال.

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4 ـ ليون تروتسكي وفلاديمير لينين «رفاق الأمس أعداء في ذاكرة التاريخ»

كان ليون تروتسكي رائدًا من رواد الثورة البلشفية 1917، ولكن تم القضاء على أي إشارات له في الذاكرة المصورة بعد خلاف سياسي مع رفيقه الثوري فلاديمير لينين، قائد الثورة البلشفية، وتحول ولاء ليون تروتسكي إلى «المناشفة»، والتي انتهجت طريق الحل السلمي في حل المشكلات السياسية.

وندد لينين في وقت لاحق بليون تروتسكي، حيث وصفه بأنه «وغد» في عام 1917 (على الرغم من أن تروتسكي في نهاية المطاف عاد إلى البلاشفة)، وبعد وفاة لينين تم حذف ليون تروتسكي من الذاكرة المصورة من قبل ستالين، ونُفيَ تروتسكي في نهاية المطاف من الاتحاد السوفيتي تماما.

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5 ـ القائد العسكري الصيني «بو جو» وصورته مع ماوتسي تونج

حظي القائد العسكري «بو جو» بموقع قيادي إبان عهد الزعيم الصيني ماوتسي تونج، ورغم مسيرته الطويلة مع «ماوتسي تونج»، إلا أنه نتيجة لأخطاء تكتيكية دفاعية في عام 1935، وقعت خلافات بينهما، ما يمكن أن يكون سببا في خروج «بو جو» من صورة مشتركة جمعته مع الزعيم الصيني.

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6 ـ جريجورى نيلوبوف رائد الفضاء الروسي

في عام 1960، اختير رائد الفضاء جريجوري نيلوبوف، ضمن مجموعة منتقاة لدى دخول الاتحاد السوفيتي معركة الفضاء، لكونه «شخصا رائعا، طيارا ممتازا».

وكان عضوا مؤسسا لأول فريق روسي للطيران بالفضاء، قبل طرده من برنامج الفضاء السوفيتي، بسبب تعاطيه الكحول، وهو ما يرجح حذف صوره من سجلات البرنامج، وتوفي في حادث قطار اعتبر في نهاية المطاف انتحارًا.