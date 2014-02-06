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سفينة حربية روسية تستعد للمشاركة في مناورات دولية في البحر الأسود

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أعلن العقيد بحري، فياتشيسلاف تروخاتشوف، المتحدث الرسمي باسم قيادة أسطول البحر الأسود أن مجموعة «بلاكسيفور» العسكرية، تخطط لإجراء تدريبات خلال الفترة من 28 مارس حتى 15 إبريل، في حوض البحر الأسود، مشيرا إلى أن سفينة حربية من قوام أسطول البحر الروسي، ستنضم إلى تلك المناورات أيضا.

وقال «تروخاتشوف» في تصريحات، الخميس: «إن مناورات مجموعة (بلاكسيفور)، التى يتولى قيادتها حاليا ممثل عن سلاح البحرية الأوكراني، ستشارك فيها قطع بحرية من بلغاريا ورومانيا وأوكرنيا وتركيا»، وأضاف: «أن جورجيا ستمثل فيها بزورق خفر السواحل التابع لوزارة الداخلية الجورجية».

يذكر أن مجموعة «بلاكسيفور» تأسست في اسطنبول 2 إبريل سنة 2001، حيث اجتمع ممثلو الدول المطلة على البحر الأسود «بلغاريا وجورجيا وروسيا ورمانيا وتركيا وأوكرانيا»، واتفقوا على تشكيل مجموعة دولية من السفن الحربية للإسهام في الأمن الإقليمي والاستقرار وتوطيد علاقات حسن الجوار.

وكان هدف هذا الاتفاق مواصلة تعزيز الصداقة والعلاقات الطيبة والثقة المتبادلة بين دول حوض البحر الأسود.

يشار إلى أن هذه المناورات تقام مرتين كل سنة فى إبريل وأغسطس.

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