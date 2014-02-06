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«الاتحاد الأوروبي» يرفع العقوبات عن جهاز «الإسكان والمرافق الليبي»

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قال الاتحاد الأوروبي، الخميس، إنه رفع العقوبات التي فرضت على «جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الليبي» في عهد معمر القذافي، في خطوة تأمل ليبيا أن تعزز الاستثمار الذي تحتاجه بشدة.

وبعد نحو 3 سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي، لا تزال ليبيا تكافح من أجل الاستقرار، حيث تواجه المركزية تحديات من الصراعات السياسية ومقاتلي ميليشيا سابقين يرفضون إلقاء السلاح.

وقالت ناتاليا ابوستولوفا، سفيرة الاتحاد الأوروبي، للصحفيين في طرابلس «هذا سيدعم مشروعات البنية التحتية التي كان يجري تطويرها في وقت ما بين ليبيا والاتحاد الأوروبي».

وكان الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات عن الموانئ وشركات النفط والبنوك الليبية بعد سقوط القذافي في 2011.

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