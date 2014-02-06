وزيرة الصحة: 1540 جنيهًا راتب الطبيب حديث التخرج بأثر رجعي اعتبارًا من أول يناير

قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، إن صافي راتب الطبيب حديث التخرج بعد تطبيق الكادر 1540جنيهًا، مؤكدة أنه سيتم تطبيقه بأثر رجعي بداية من يناير 2014.

وأضافت «الرباط» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، مساء الخميس، بحضور الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، ورئيس اتحاد المهن لطبية، أن تطبيق قانون كادر المهن الطبية سيكلف خزانة الدولة 6 مليارات جنيه.

وأكدت أن الطبيب حديث التخرج سيحصل على صافي مرتب 1540 جنيهًا، بالإضافة إلى بدل المناطق النائية، مشيرة إلى أن الصيادلة وأطباء الأسنان، سيحصلون على صافي راتب 1359 جنيهًا.

وأوضحت «الرباط» أنه سيتم تطبيق الكادر على مدار السنتين الماليتين المقبلتين، مشيرة إلى أن الطبيب حديث التخرج بعد انتهاء تطبيقه في يوليو 2015 سيحصل على إجمالي راتب 1981 جنيهًا.

وحول عدم ضم مسودة القانون للإداريين العاملين في الوزارة، قالت «الرباط» إن اللائحة التنفيذية للقانون ستضم الإداريين العاملين في منظومة الصحة، وأنهم بصدد الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت إلى أن أطباء التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية غير خاضعين للقانون، مضيفة: «إنهم يحصلون على رواتبهم من الميزانيات الخاصة بهيئاتهم، وأن من يقل راتبه عن نظيره في القطاعات الأخرى سيتم رفع راتبه أسوة بزملائه بباقي قطاعات الوزارة».

من جانبه، قال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، ورئيس اتحاد المهن الطبية، إنه «على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد إلا أن القائمين على الدولة أقروا قانون المهن الطبية، ونحن على يقين أن هذا الجزء الأول لتحسين أوضاع منظومة الصحة، وهذا القانون خطوة أولى كنا نأمل أكثر من هذا، ولكن نحن مراعين ظروف البلد».

وحول إنهاء النقابة للإضراب الجزئي، قال «عبدالدايم» إن الجمعية العمومية هي الوحيدة صاحبة القرار سواء بإنهاء الإضراب الجزئي أو الاستمرار أو التصعيد إلى إضراب كلي.