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دبى.. مدينة «الميكانو»

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لم أكن أتصور أن ضابط الجوازات الذى منحنى «ختم الوصول» فى المطار، سيكون المواطن الإماراتى الوحيد الذى سوف أراه على مدى يومين، أمضيتهما فى دبى بدعوة من مجموعة mbc.

الساعة تجاوزت منتصف الليل، فى مدينة انطفأت أنوارها منذ قليل، فلا مفر من التوجه مباشرة للفندق، أو إلى محال السهر التى لم أعد أستمتع حتى بالبحث عن أماكنها، فضلا عن الجلوس فيها.

طبعا «شياكة» الـمضيف لم تترك لى الفرصة لاستكشاف مطار دبى، لكنى اكتفيت بالفرجة على بشر من كل الدنيا امتلأت بهم ردهات المطار، الذى تحركت داخله بسيارة «جولف» كهربائية أوصلتنى إلى الباب الخارجى.

فى السفر، عادة تتفتح «المسام» المغلقة، وتنشط خلايا العقل، بحثا عن الفوائد السبع، لكن الملاحظة الأساسية التى لفتت انتباهى فى الدقائق التى أمضيتها فى مطار دبى - وقبل ذلك فى ساعات الرحلة على طيران الإمارات - هى أننى لم أستمع إلى أحد يتكلم العربية سوى ضابط الجوازات، فلا سائق سيارة الجولف الهندى، ولا مرافقتى الليبيرية، ولا هؤلاء الناس الذين تجمعوا على غير موعد فى مطار دبى، كلهم «خواجات»، فلما أخبرتنى مرافقتى بأن سائق السيارة التى ستقلنى إلى الفندق اسمه «مصطفى »، شعرت بالفرحة..

أحب أكثر بشوارعها ومشاكلها وأزماتها وأهلها وناسها، كما هم

صافحنى مصطفى، وفتح لى باب السيارة الخلفى، فقلت له: لا، أنا حاركب قدام، جنبك.. ده أنا ياراجل ماصدقت ألاقى حد أكلمه..

كان مصطفى يركز فى الطريق تركيزا شديدا حتى بدا لى أنه لم يقد السيارة فى شوارع دبى من قبل، وفجأة سألته: هو انت مابتردش علىّ ليه يا عم انت؟

لم يلتفت إلىّ وهو يقول بغير اكتراث: I do not speak Arabic

هو من بنجلاديش، وموظفو الفندق من الهند وليبيريا والفلبين وغيرها، والنزلاء من «كل الدنيا».

«دبى» فى الصباح كانت أكثر وضوحا، رأيتها أقرب للمدن المبنية فى استديوهات الإنتاج الإعلامى، مدينة للتصوير، مدينة «ميكانو» بأبراجها ونافورتها وشوارعها الواسعة النظيفة ومرورها المنضبط، وكاميراتها التى تراقب أنفاسك لتمنع الجريمة قبل وقوعها..

قمة النظام، وآخر ما توصل إليه العلم، منتهى الشياكة، والنظافة، لكنها بلا روح..

خليط من البشر، لا يمكن أن يعيش فى مكان واحد، إلا إذا تنازل كل واحد عن خصوصيته.

ازدادت قناعتى عندما زرت مدينة الأستديوهات، واستمعت إلى فادى إسماعيل المنتج العام لمجموعة mbc، يتكلم بحماس عن مسلسل «فرصة ثانية»، وهو مسلسل اجتماعى يعكس «خلطة دبى» التى تضم العديد من الجنسيات وكيف يعيشون معا.

بالمناسبة، هناك كثير من الناس يحبون العيش فى دبى، أنا ممكن أن أسميها «مدينة المولات»، هواة التسوق سيجدون متعة كبرى فى الانتقال من مول إلى مول، ومن نافورة راقصة إلى يخت ينتظر على رصيف «المارينا».. أنا لم أجد، لا أحب المدن التى تصنعها التكنولوجيا، أحب ما يصنعه البشر، بكل ما فيه من أخطاء وخطايا، أحب مصر أكثر بشوارعها ومشاكلها وأزماتها وأهلها وناسها، كما هم، حتى لو حاولوا أن يتظاهروا بالقوة ليداروا ما بهم من ضعف.

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