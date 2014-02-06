بعد تلويح «صلاح أمين»، مهاجم طلائع الجيش، بإشارة السيسى بعد هدفه فى مرمى الإسماعيلى، يخرج علينا المتحدث الرسمى باسم اتحاد الكرة «عزمى مجاهد» بتصريح فاضح سياسيا يقول: «لا توجد مشكلة فهذا رجل وطنى، يجب أن نفرق بين فصيل إرهابى، والذى يرفع إشارة السيسى، لا تعطوا الموضوع أكبر من حجمه». (مصراوى)

لا مؤاخذة يا عزمى، الموضوع كبير وجد خطير، ومن قال لك إن إشارة السيسى دليل وطنية، ومن أخبر سعادتك بدليل الوطنية الجديد، دليل الإشارات، بالمناسبة إشارة السيسى لم ترد فى نصوص التربية الوطنية، وإذا كان هذا رأى اتحاد الكرة فليعممها فى الملاعب المصرية فى فصل «طقوس إحراز الأهداف».. أولا: يسجد اللاعبون لله شكرا، ثانيا: يرسمون بأيديهم إشارة السيسى، ثالثا: يتجهون بإشاراتهم نحو جماهير الدرجة الثالثة يغنوا تسلم الأيادى.

يا عم مجاهد، أنت رجل مسؤول كروى، يعنى معنى بالنظام والاحترام، مالك والسياسة، مالك أنت بالعلامات السياسية ومدلولاتها الوطنية، خليك فى الملعب أحسن، لابد من تنظيف الملاعب من مثيرى الشغب السياسى، الملاعب للكرة فقط لا غير، الملاعب فيها ما يكفيها من أحزان، جماهير الكرة مش ناقصة وجع قلب، اللى فيها مكفيها.

كفاية علينا إرهاب الإخوان والتابعين، الملاعب مش ناقصة مواجع، اتركوا الملاعب لحالها تستشفى، فترة نقاهة، علامة السيسى كعلامة رابعة تشعلها، لو لم يتم إيقاف هذا اللاعب ستشتعل الملاعب ثانية، ستجد كل اللاعبين رافعين إشاراتهم وعلاماتهم، ربما نجد إشارة النازى مرفوعة فى الملاعب المصرية، وابقى قابلنى يا عم مجاهد.

من حق الإخوان أن يطالبوا بالمساواة، وأحمد زى الحاج أحمد، وكما تم إيقاف أحمد عبدالظاهر، مهاجم الأهلى، محليا ودوليا بسبب علامة رابعة، حتما ولابد من إيقاف مهاجم الجيش صلاح أمين محليا ودوليا بسبب علامة السيسى، إشمعنى صلاح أمين يرفعها ويسجل منها تأييدا للسيسى.

صلاح أمين أحرز هدفا، أهداف يتبعها أذى، الكابتن صلاح يتنصل من علامة السيسى: إشارتى ليست خلط الرياضة بالسياسة، لقد اتفقت على إشارة معينة (رش إسبراى) مع أحد الزملاء إذا أحرزت هدفاً فى الدراويش، هذا مجرد رهان كروى.

صلاح ليس أمينا مع عزمى مجاهد، عزمى يقول الإشارة دليل وطنية، وصلاح بيرش إسبراى، صلاح يضحك على عزمى، ولكن الضحك على الدقون تكذبه الصورة المنشورة، ليست رش إسبراى بل C C، سيسى رسمى يا عزمى.

لابد من إيقاف اللاعب أولا حتى لا يتمادى فى إشاراته، مع تحقيق عاجل وشفاف كما جرى مع عبدالظاهر وألا يلمس صلاح أمين الكرة حتى يتم الفصل فى القضية، لا تكونوا كمن كان من قبلكم إذا رفع المهاجم فيهم إشارة السيسى تركوه، وإذا تجرأ ورفع علامة رابعة أقاموا عليه الحد.