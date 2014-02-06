وزيرة الصحة: تحسين الخدمة بالمستشفيات بالتزامن مع تطبيق "الكادر"

أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، أن تطبيق قانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية، والمعروف باسم "كادر المهن الطبية"، الذى أقر اليوم الخميس، من قبل المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، سيتزامن مع تحسين ورفع مستوى تقديم الرعاية الصحية بالمستشفيات، قائلة: "تقييم أداء العاملين بالمهن الطبية يجب أن يتزامن معه تحسين بيئة العمل المحيطة بهم".

وأضافت، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن راتب الطبيب حديث التخرج، بأساسى 241 جنيها، ويصل بمجموع الحوافز إلى 1043، ويصل بعد إقرار المرحلة الأولى إلى 1540 جنيه، وذلك قبل الحصول على المزايا الأخرى كالسهر والنوبتجيات.

من جانبها، أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن اللجنة الخاصة بإعداد القانون حققت فى 7 أشهر إنجازا لم يحقق من قبل، وذلك فى ظل التعاون والمصداقية الكبيرة من الحكومة الحالية، مهاجمة فى الوقت نفسه فكرة إضراب الأطباء، قائلة إن التمريض لا يمكن أن يتخلى عن واجبه فى تقديم الخدمة لمريض، قائلة: "مينفعش أقول لمريض لن أقدم لك خدمة حتى آخذ فلوسى".

كما طالب سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، الأطباء، بالتخلى عن "التعالى" فى الحديث عن أعضاء المهن الطبية الأخرى، مهاجما دعوة الأطباء للإضراب.

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