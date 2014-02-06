محافظة القاهرة: عثرنا على 360 خنزيرًا في «الزرائب»

قال اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة، إن لجنة تابعة لحي منشأة ناصر تفقدت منطقة «الزرائب»، الخميس، مشيرًا إلى أنها اكتشفت وجود ما يقرب من 360 خنزيرًا بالمنطقة.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن تقارير الطب البيطري بالقاهرة تشير إلى وجود من 12 ألفًا إلى 16ألفًا رأس خنزير على مستوى المحافظة، بالمخالفة لقرار منع تربية الخنازير، منذ ظهور أولى حالات الإصابة بمرض «أنفلونزا الخنازير» في 2009.

وأوضح نائب محافظ القاهرة أن الخنزير المصري آمن وغير مصاب بالمرض «طبقًا للمسح الذي أجراه أطباء الطب البيطري بالقاهرة», لافتًا إلى أن عودة الإصابة بالمرض من جديد جاء نتيجة تحوره، بدلًا من انتقاله من خنزير إلى الإنسان أصبح ينتقل من إنسان إلى آخر.

وأشار «عبدالتواب» إلى أنه تقرر منع تحريك أو تدوال الخنازير التي تم اكتشافها، ومنع أصحابها من التصرف بها, مؤكدًا من قيام لجنة من أطباء الطب البيطري بالإشراف الكامل على ذبحها في خط 6 بالمجزر الآلي في منطقة البساتين، المخصص لذبح الخنازير فقط ، مؤكدًا أنه سيتم تصدير لحومها للخارج، لمنع اختلاطها بلحوم أخرى، وتصنيعها وبيعها للمواطنين.

وأكد نائب محافظ القاهرة أنه سيتم تعويض أصحاب هذه الخنازير بطريقة أو بأخرى حتى لا يتأثروا ماديًا بذبح الخنازير.