استمرار ارتفاع شهادات أوراسكوم للإنشاءات لليوم الثاني على التوالي في بورصة لندن

استمر ارتفاع شهادات ايداع أوراسكوم للإنشاءات اليوم الخميس ولليوم الثاني على التوالي.

وارتفعت شهادات ايداع أوراسكوم للإنشاءات 35ر2 نقطة أو بنسبة 6.26% لتسجل 90ر39 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 53ر43 دولارا، بينما كان أقل مستوى لها عند 46ر38 دولارا.

وارتفعت شهادات ايداع البنك التجاري الدولي بـ01ر0 نقطة أو بنسبة 0.13% لتسجل في نهاية اليوم 49ر4 دولارات. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 65ر4 دولارات، بينما كان أقل مستوى لها 15ر4 دولارات.

واستقرت شهادات ايداع أوراسكوم تيليكوم لليوم الثاني على التوالي عند 70ر0 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلسة 71ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 70ر0 دولار.

واستقرت شهادات ايداع مؤسسة هيرمس القابضة عند 90ر2 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 06ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 80ر2 دولار.

أ ش أ