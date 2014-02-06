الوسط الفني في عزاء زيزي البدراوي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على أداء واجب العزاء بالنجمة الراحلة زيزي البدراوي، الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، حيث تقبّل العزاء المخرج هادي الباجوري وزوجته الفنانة ياسمين رئيس، بالنظر إلى صلة القرابة التي تربط الباجوري بالفنانة الراحلة.

العزاء أقيم بعد وفاة الفنانة زيري البدراوي بخمسة أيام، وحضره عدد كبير من النجوم، منهم: هاني رمزي وليلى علوي وهاني سلامة وفاروق الفيشاوي ويسرا ومصطفى شعبان ومحمود قابيل ودلال عبد العزيز وعزت العلايلي وغيرهم.

وقد امتدّت فترة العزاء حتى الساعة الحادية عشرة، بسبب التوافد المكثف للنجوم الذين أبدوا كلّ تأثر بوفاة نجمة استثنائية هي زيزي البدراوي.

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