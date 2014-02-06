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طلعت زكريا نافيا شائعة إصابته بأزمة قلبية:كل يوم هتموتوني!؟

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طلعت زكريا نافيا شائعة إصابته بأزمة قلبية:كل يوم هتموتوني!؟ طلعت زكريا نافيا شائعة إصابته بأزمة قلبية:كل يوم هتموتوني!؟

أعرب الفنان طلعت زكريا عن اندهاشه من انتشار شائعة سقوطه، وإصابته بأزمة قلبية، ثمّ دخوله العناية المركّزة، عقب استضافته من قبل الفنانة فيفي عبده وهشام عباس في برنامجهم"أحلى مسا"، وقال: "انتوا كلّ يوم تموِّتوني ولّا إيه".

وأضاف طلعت لـ"سيدتي نت" قائلاً: "أنا بخير، والحمد لله، وفريق إعداد البرنامج نفسه قام بتوصيلي حتى باب سيارتي، وكان البرنامج على الهواء مباشرة وغير مسجّل. وبعد أن كنت مع فيفي وهشام ذهبت إلى مكتب المنتج محمود شميس، لأنّ هناك احتمالاً للعمل معه في مسلسل"أمراض نسا" للفنان مصطفى شعبان. وكنت قبل البرنامج ومقابلة شميس أقوم بتصوير بعض مشاهدي في مسلسل "المرافعة"، أي أنّ اليوم كان ممتلئاً بشكل كبير".

وأنهى طلعت كلامه بالقول: "إنني كنت في هذا اليوم من المفترض أن أسقط فيه فعلاً، لكن أنا الحمد لله زيّ الفلّ، وفي بيتي".

 

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