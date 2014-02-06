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العين يهزم دبي بثلاثية ويكسر صيام 33 يوما من عدم الفوز خارج ملعبه

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العين يهزم دبي بثلاثية ويكسر صيام 33 يوما من عدم الفوز خارج ملعبه العين يهزم دبي بثلاثية ويكسر صيام 33 يوما من عدم الفوز خارج ملعبه

فاز العين على مستضيفه دبي بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة 17 في دوري الخليج العربي الإماراتي مساء الخميس.

ويعد الفوز هو الأول لحامل اللقب خارج ملعبه منذ 33 يوما في الموسم الحالي، وتحديداً منذ 3 يناير، حينما فاز العين على الوصل في ختام الدور الأول للدوري.

ورفع العين رصيده إلى 27 نقطة، وتجمد رصيد دبي عند 9 نقاط.

فرض العين سيطرته شبه المطلقة على المباراة، وسجل جيان برأسه هدف الضيوف الأول في الدقيقة 17، مستفيداً من عرضية الاسترالي أليكس بروسكو، لينتهي الشوط الأول لمصلحة العين بهدف وحيد.

وأضاف العين هدف ثاني للعين في الدقيقة 49، عن طريق تسديدة قوية من جيان الذي استغل للمرة الثانية كرة عرضية من الجانب الأيمن.

وسجل العين الهدف الثالث عن طريقه محترفه المغربي الجديد ياسين الغناسي في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة.

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