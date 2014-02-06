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الشارقة يتعادل مع الظفرة 2-2 في مباراة مثيرة

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الشارقة يتعادل مع الظفرة 2-2 في مباراة مثيرة الشارقة يتعادل مع الظفرة 2-2 في مباراة مثيرة

تعادل الظفرة وضيفه الشارقة 2-2 مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم على استاد حمدان بن زايد في المنطقة الغربية بأبوظبي.

ليصبح رصيد الشارقة 30 نقطة وبقى في مركزه الرابع، ورصيد الظفرة 25 نقطة في المركز السابع.

افتتح الشارقة التسجيل مبكراً عن طريق أحمد خميس في الدقيقة 8، بعد تمريرة رأسية من البرازيلي فيليبي، وتصدت عارضة الظفرة لتسديدة الكوري جونج.

وأحتسب بعدها حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة الظفرة بعد عرقلة بندر محمد في الصندوق من قبل بدر عبد الرحمن، ونفذها بنجاح السنغالي ماكيتي ديوب ليتعادل الفريقين 1-1 في الدقيقة 28.

وعاد أحمد خميس في الدقيقة 30 وسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، بعد تسديدة غيرت اتجاهها وخدعت حارس الطفرة، لينتهي الشوط الأول لمصلحة الشارقة 2-1.

ونجح ديوب في الدقيقة 61، من تسجيل هدف التعادل للظفرة، ولم تتغير النتيجة بعدها، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 2-2.

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