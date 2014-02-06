الصفيان يوجه بسرعة إيجاد أرض لمستشفى القطيف الجديد بسعة 500 سرير

حث محافظ القطيف خالد الصفيان، الجهات ذات العلاقة على الإسراع في إيجاد الأرض المناسبة من حيث المساحة والموقع لإنشاء مستشفى القطيف المركزي الجديد بسعة 500 سرير.

وشدد في اجتماع المجلس المحلي المنعقد في مقر محافظة القطيف، على أن هناك توجيهات بذلك من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز. وقال: "من المهم إدخال الكهرباء للمزارع، إذ أن ذلك يعد خدمة يحتاجها المواطنين"، مؤكداً على تسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتابع: "إن المجلس المحلي أوصى بضرورة إنجاز مشاريع توفير المياه المحلاة لجميع الأحياء والمدن بالمحافظة"، مشيراً إلى أن المجلس وجه اللجنة الزراعية وحماية البيئة بإعداد دراسة وافية تعنى بالاستفادة من مياه الصرف الزراعي، كما أوصى المجلس بتكثيف الجهود لتقديم دراسات مستفيضة عن المشاريع التي تحتاجها المحافظة وفق أولوياتها لرفعها لمجلس المنطقة الشرقية.

واستعرض مدير مكتب التربية والتعليم في القطيف مشاريع التعليم، وقال: "إن عدد مباني المدارس المستأجرة تقلص حتى وصل إلى ثمانية في المئة، فيما يجري العمل على إنشاء مباني مدرسية نموذجية".

وبحث المجلس المحلي في اجتماعه الأول رأسه محافظ القطيف خالد الصفيان المشاريع التنموية للدوائر الحكومية في المحافظة خلال ميزانية العام المالي الحالي، واطلع المحافظ على أبرز المشاريع التنموية المعتمدة للدوائر الحكومية في المحافظة خلال ميزانية هذا العام، وتمثلت المشاريع في ردم وتسوية ضاحية الملك فهد، تأهيل وتطوير المناطق المركزية، إنشاء وسائل السلامة المرورية، وتحسين الواجهات البحرية، إنشاء مشتل مركزي، تسوير مقابر وإنشاء مغاسل الموتى، إنشاء أسواق ومسالخ، تحسين الشبكة الكهربائية، استبدال المعدات القديمة، ربط المحطات الكهربائية الرئيسة، إنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض لنادي الابتسام بأم الحمام، وإيجاد مقار لاختبارات القياس للطلبة والطالبات.