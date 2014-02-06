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محافظ الإسكندرية : 33 فيلا تم إزالتها من كشوف المباني الأثرية

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محافظ الإسكندرية : 33 فيلا تم إزالتها من كشوف المباني الأثرية محافظ الإسكندرية : 33 فيلا تم إزالتها من كشوف المباني الأثرية

محافظ الاسكندرية اللواء طارق مهدي

أكد اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية، تعقيبا على أزمة فيلا أجيون، أن الفيلا تم ازالتها من كشف التراث منذ عام 2008 ، والجزء الذي تم هدمه منها يمثل ربع المبنى بالكامل.

وأضاف في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الخميس، من برنامج “مانشيت” ، أن المحافظة قدمت طعن على حكم المحكمة بإزالة الفيلا من كشف التراث، وقال ارسلت لرئيس الوزراء خطابا بتقرير اللجنة الفنية بإعادة الفيلا للكشف الأثري”.

وكشف المهدي عن أنه من حق مالك الفيلا مقاضاته لإيقاف حكم المحكمة وعلى أساسه يتم عزل وسجن المحافظ، لأنه من الناحية القانونية يحق لملاك الفيلا إستكمال الهدم .

وتابع حديثه قائلا “أقبل بالسجن والعزل لكن لن يتم إستكمال البناء إلا إذا تم سجني ومستعد للعزل والسجن حتى نتحمل مسئوليتنا، كما كشف أيضا ا أن هناك 33 أثر تم إزالتهم من دفتر الكشوف الأثرية”.

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