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وزير العدل: نسعى لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تشريعات مكافحة الفساد

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وزير العدل: نسعى لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تشريعات مكافحة الفساد وزير العدل: نسعى لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تشريعات مكافحة الفساد

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن الوزارة وضعت استراتيجية قصيرة المدى ، وأخرى طويلة المدى ، لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة ، وذلك من خلال استحداث عدد من التشريعات التي من شأنها تقصير أمد التقاضي بغية التيسير على المواطنين .

وأوضح وزير العدل ، خلال لقائه مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إدوارد دونلان ، ومدير البنك الافريقي للتنمية براجتش باكتا ، والوفد المصاحب لهما ، أنه على رأس تلك التشريعات قانون الوساطة القضائية ، فضلا عن وضع حزمة من تشريعات مكافحة الفساد ، والتشريعات الجاذبة للاستثمارات وفي مقدمتها مشروع تعديل قانون الافلاس وقانون اعادة هيكلة الشركات المتعثرة ، وذلك لتحقيق العدالة للمواطن في اقصر وقت وبأقل تكلفة ، وتحقيق الحراك والتقدم الذي يصبو إليه الشعب المصري بعد ثورة الثلاثين من يونيو وذلك من خلال إجراءات قضائية سريعة وناجزة .

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والبنك الافريقي مع وزارة العدل في مجال التشريعات الحديثة ، ودعم جهود وزارة العدل في استخدام الميكنة والوسائل التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي .

حضر اللقاء المستشار علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار وديع حنا ناشد عضو المكتب الفني وكرستيان فاليو ملحق التعاون الفني بالسفارة الفرنسية الداعمة لمشروع منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية في .

جدير بالذكر ان المنظمة لها العديد من الانشطة داخل مصر مع عدد من الوزارات، في مقدمتها وزارة الاتصالات ووزارة الدولة للتنمية الادارية ووزارة العدالة الانتقالية .

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