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«مياه الشرب»: انقطاع المياه 20 ساعة عن المرج والمناطق المجاورة السبت المقبل

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قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى إنه سيتم قطع المياه عن مدينة المرج والمناطق المجاورة لها، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا السبت المقبل، ولمدة 20 ساعة، نظرًا لقيام محافظة القاهرة بأعمال التطوير والرصف لشارع مؤسسة الزكاة بالمنطقة.

وأضافت الشركة في بيان لها، الخميس، أن الإصلاحات يترتب عليها قطع المياه عن مناطق «بركة الحاج وكفر أبوصير والمؤسسة العقابية وحوض الطويل ومساكن عزبة حوشان وعزبة كمال رمزي وحوض داود وشارع التروللي» وبعض المناطق بمدينة السلام «العبد القديم والجديد، وسبيكو القديم والجديد، والوادي القديم والجديد، ومساكن الأهالي، وعرب الجرعان، والسكة الحديد أرض الدواجن، ومساكن صف الضباط، وتقسيم مكة، ومساكن النيل والقاهر (ج، د)، وأطلس الجديد والدلتا 1، والدلتا 528، والدلتا 384، وأطلس 2، 3، والنيل أ ب ى».

وأهابت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة في هذه المناطق بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

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