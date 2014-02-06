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النساء الحوامل يواجهن الإدانة الجنائية إذا تناولن الكحول فى بريطانيا

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النساء الحوامل يواجهن الإدانة الجنائية إذا تناولن الكحول فى بريطانيا النساء الحوامل يواجهن الإدانة الجنائية إذا تناولن الكحول فى بريطانيا

النساء الحوامل يواجهن الادانة الجنائيه فى حالة تناولهن الكحوليات فى بريطانيا

تواجه النساء، اللاتي يؤذين أطفالهن خلال فترة الحمل، من خلال تناول المشروبات الكحولية خطر الإدانة الجنائية في بريطانيا.

وكشفت دعوى قضائية، أن طفلة في السادسة من عمرها، تعاني من ضرر في المخ، بسبب تناول والدتها المشروبات الكحولية أثناء الحمل .

ويعتقد، أن الأم استمرت في تسميمها، من خلال استمرار تناول الكحوليات أثناء الحمل، رغم تحذيرها من العواقب.

وذكرت صحيفة “ذي صانداي تايمز”، أن القضية تم إثارتها أمام محكمة استئناف من قبل مجلس محلي في شمال غربي انجلترا،
> وفي حالة إدانتها، فهذا يعني أن جميع النساء في بريطانيا، قد تتم إدانتهن بارتكاب فعل إجرامي، إذا أضررن بأطفالهن من خلال تناول المشروبات الكحولية أثناء الحمل.

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