أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
الأخبار - رامي رضوان :معظم الصحف بعد إنطلاق القمة تتكلم عن دعم ترامب لـ الدولة المصرية -
الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم في واشنطن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله -
الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الإفراج عن 708 سجينا بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

Google+ Print
الإفراج عن 708 سجينا بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الإفراج عن 708 سجينا بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

أرشيفية

 قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجنة للإفراج الشرطى ، أسفرت أعمالها عن الإفراج عن ( 708 ) نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطى وفقاً لتعليمات ولوائح السجون إعمالاً للقرار الجمهورى رقم 603/2013 بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .

وأوضح مركز الإعلام الأمنى التابع لوزارة الداخلية أن ذلك فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع ذويهم .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا