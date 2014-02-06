الإفراج عن 708 سجينا بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجنة للإفراج الشرطى ، أسفرت أعمالها عن الإفراج عن ( 708 ) نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطى وفقاً لتعليمات ولوائح السجون إعمالاً للقرار الجمهورى رقم 603/2013 بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .

وأوضح مركز الإعلام الأمنى التابع لوزارة الداخلية أن ذلك فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع ذويهم .

أ ش أ