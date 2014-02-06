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مصرع عامل بطلق ناري بسبب خلافات مالية مع آخر بسوهاج‎

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مصرع عامل بطلق ناري بسبب خلافات مالية مع آخر بسوهاج‎ مصرع عامل بطلق ناري بسبب خلافات مالية مع آخر بسوهاج‎

صورة أرشيفية

لقي عامل مصرعة إثر إصابته بطلق ناري علي يد بن عمه بسبب خلافات مالية بجرجا.

كان اللواء إبراهيم صابر, مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة جرجا بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول المدعو أحمد عماد أحمد موسي 45 سنة عامل ويقيم “بندار الشرقية” جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري بالرأس وآخر بالصدر،
> بالانتقال والفحص وسؤال المدعو محمد محمود موسي 62 سنة عامل ويقيم بذات الناحية “بن عم المتوفي” نفي علمه بمعرفه المتسبب فى وفاة المذكور.

وأشارت التحريات إلي أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو خالد خيري أحمد موسي 40 سنة مدرس بن عم المجني عليه ويقيم بذات الناحية “جاري ضبطه” بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 349 إداري المركز وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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