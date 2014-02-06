“السروي” يتفقد جهاز تنمية شمال خليج السويس

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس، بجولة تفقدية لجهاز تنمية شمال خليج السويس لبحث المشاكل الموجودة بالمنطقة والتي تعوق افتتاح عدد من المشروعات التي تم انشأؤها منذ سنوات مثل المبني الاداري وقاعة المؤتمرات ونقطة شرطة ونقطة الاطفاء والمسجد والمطعم .

وأشار إلي ضرورة التعاون بين شركة المقاولون العرب وجهاز تنمية خليج السويس والمناطق الحرة بالتنسيق مع المحافظة لتلاشي المعوقات التي تعرقل افتتاح هذه المشروعات الخدمية التي ستخدم كافة الشركات العاملة بالمنطقة مما يعود بالنفع علي الجهاز والشركات العاملة بالمنطقة .

وأشار المحافظ الي انه يوجد مركزا للحام بالسويس ممكن الاستفادة منه في عمل دورات تدريبية لتخريج عامل فني ماهر في مجال اللحام بجميع انواعه لسد نقص هذه العمالة من ابناء السويس.

وأعطي المحافظ مهلة 10 ايام للمسئولين بالجهاز لحل المشاكل المتعلقة بالكهرباء والمياة والمشاكل الاخري التي تعوق افتتاح هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء العربي السروي محافظ السويس لجهاز تنمية شمال خليج السويس والتي رافقه فيها المهندس محمد مرسي السكرتير العام المساعد للمحافظة واكرم كمال رئيس المناطق الحرة بالسويس ومحمد عبد العزيز نائب جهاز تنمية شمال خليج السويس وعبده جابر مدير فرع المقاولون العرب بالسويس وعددا من قيادات الجهاز .