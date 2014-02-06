آلاف الشراكسة يستعدون بمظاهرات حول العالم ضد دورة أولمبيات سوتشي الروسية

يستعد آلاف الشركس حول العالم للخروج في تظاهرات ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في مدينة سوتشي الروسية، باعتبارها آخر معقل للشركس قبل تهجيرهم.

وكانت مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود تشكل عاصمة للدولة التي كان يسعى الشركس لإنشائها، كما أنها كانت آخر معقل لهم قبل أن تجبرهم الحرب التي شنتها ضدهم القوات الروسية على الهرب واللجوء لدول مثل تركيا وفلسطين وسوريا وغيرها.

تطاهرات في يوم الافتتاح

وفي مسعى لتسليط الضوء على قضيتهم والحصول على اعتراف روسي دولي بحقوقهم، نظمت حركة “لا لسوتشي 2014″ تظاهرات ستنطلق الجمعة في مختلف مدن العالم تزامنا مع الافتتاح الرسمي للدورة الأولمبية.

وقالت الناشطة في الحركة، دانة وجوخ لـ”سكاي نيوز عربية”: “سيتظاهر آلاف الشركس والمؤيدون لهم أمام السفارات والقنصليات الروسية في إسطنبول وعمان وإسرائيل ونيويورك ولندن وموسكو وغيرها من المدن”.

وعن الهدف من هذه التظاهرات، قالت: “في البداية أردنا أن نمنع إقامة دورة الألعاب الأولمبية هناك، لكننا الآن نريد أن نروي للعالم القصة التي شهدتها هذه المدينة والمعاناة التي واجهت أهلها الذين قتلوا وتشردوا”.

وأضافت: “أنفقت الحكومة الروسية نحو 51 مليار دولار على الاستعدادات لهذه الألعاب، لكنها لم تنفق أي مبلغ في محاولة لإصلاح علاقتها بالشركس أو لمنحهم حقوقهم”.

لا لسوتشي 2014

وعن القصة وراء حركة “لا لسوتشي 2014″، قالت وجوخ: “بدأت منظمات مختلفة بتسليط الضوء على قضية الشركس عام 2007 حين اختيرت مدينة سوتشي لاستضافة الدورة الأولمبية في 2014، إلا أننا بدأنا بتنظيم صفوفنا وتشكيل هذه الحركة بشكل رسمي قبيل دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في فانكوفر عام 2010 حيث انطلقت أولى تظاهراتنا”.

وأضافت: “تضم الحركة شركس من مختلف أنحاء العالم تتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 عاما، ونسعى جميعا لزيادة الوعي الدولي بهذه القضية”.