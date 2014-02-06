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انقطاع المياه عن المرج والمناطق المجاورة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

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انقطاع المياه عن المرج والمناطق المجاورة لمدة 20 ساعة السبت المقبل انقطاع المياه عن المرج والمناطق المجاورة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى إنه سيتم قطع المياه عن مدينة المرج والمناطق المجاورة لها بدءا من الساعة الرابعة عصر بعد غد السبت ولمدة 20 ساعة ، نظرا لقيام محافظة القاهرة بأعمال التطوير والرصف لشارع مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج وطلب خفض منسوب خط المياه الرئيسى قطر 900 مم.

وأوضحت الشركة ـ في بيانها اليوم الخميس ـ أن هذه الإصلاحات يترتب عليها قطع المياه عن مناطق ( بركة الحاج – وكفر أبو صير – والمؤسسة العقابية – وحوض الطويل – ومساكن عزبة حوشان – وعزبة كمال رمزى – وحوض داود – وشارع التروللى ) وبعض المناطق بمدينة السلام ( العبد القديم ، والجديد – وسبيكو القديم والجديد – والوادى القديم والجديد – ومساكن الأهالى – وعرب الجرعان – والسكة الحديد أرض الدواجن – ومساكن صف الضباط – وتقسيم مكة – ومساكن النيل – والقاهر “ج ود” – وأطلس الجديد – والدلتا 1 – والدلتا 528 – والدلتا 384 – وأطلس 2, 3 – والنيل أ ب ى GC).

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، مشيرة إلى أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم ” 125 ” على التليفون الأرضى فقط.

أ ش أ

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