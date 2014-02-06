القبض علي عاملين اختطفا طفل لطلب فدية من والده بسوهاج‎

ألقت قوات الأمن بسوهاج القبض على إثنين لاتهامهما باختطاف طفل لطلب فدية من والده مقابل إطلاق سراحه.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة سوهاج بورود بلاغ من المدعو حمادة عبد الحميد عطا 32 سنة فني بمعهد الإبتدائي بأولاد غريب بغياب نجله المدعو حازم حمادة عبد الحميد 6 سنوات تلميذ وعثوره عليه فى وقت لاحق بمنزل مهجور بذات الناحية وبه إصابات عبارة عن كدمات متفرقة بالجسم واتهم كلاً من “أحمد محمود أحمد 22 سنة عامل ،و كرم رجب عبد الحميد 22 سنة عامل” ويقيمان بذات الناحية بأنهم وراء إرتكاب الواقعة بغرض إبتزازه لدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 849 إداري المركز وجاري العرض على النيابة العامه للتصرف .