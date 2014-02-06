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حسن خرباش يتحول إلى مصور في لبنان

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حسن خرباش يتحول إلى مصور في لبنان حسن خرباش يتحول إلى مصور في لبنان

مرة أخرى، مع تجدد زيارته للبنان،سجل نجم "آراب آيدول" حسن خرباش انبهاره بطبيعة وحضارت هذا البلد، حيث قام بزيارة أجمل الأماكن، ولم تتوقف كاميرته عن التقاط أجمل الصور ليخص فيها موقع "سيدتي نت".
الصور التقطها حسن من أمام قلعة بعلبك الأثرية، حيث شعر بشبه بينها وبين المعالم الأثرية بتونس.
وقام بزيارة ضيعة رأس بعلبك حيث أعجب بها كثيرا، وبطبعتها وبطيبة وكرم أهلها.
كذلك زار حسن منطقة زحلة و التقط صورة من أعلى منطقة فيها.

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