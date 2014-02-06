Brit Rhythm عطر جديد من Burberry

تدعم Burberry إطلاقها العطر النسائي الجديد Brit Rhythm بواسطة إعلانات إلكترونية وأفلام ومجموعة عينيّة من الملابس.

وفي الوقت الذي تفوح الرائحة الأنثوية من هذا العطر وتعبق الأزهار، تستند اللغة البصرية الخاصّة بهذه الحملة إلى أنماط الرمادي الداكن.

ويبدو أنّ العطر هذا بمثابة نسخة زهرية "أكثر نضوجاً" من نظيره الرجالي Brit Rhythm الذي تمّ إصداره السنة الماضية.

إن النفحات الأساسية هي الخزامي البريطاني والفلفل الزهري، فيما القلب مؤلف من زهر البرتقال، إلى جانب نفحة أساسيّة تضمّ الفيتي والمسك والخشب.

وعلى الرغم من أنّ طبيعة العطر "ناضجة"، إلا أنّ الحملة الدعائية التي تروِّج له قد اعتمدت وجهاً شاباً جداً للعارضة اليافعة التي تبلغ من العمر 22 سنة، وهي Suki Waterhouse.