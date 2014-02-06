3 أقنعة من زيت السمسم لتطويل الشعر

يعتبر زيت السمسم من أغنى الزيوت بالمعادن والفيتامينات، فهو يحتوي على خصائص فريدة يمكن استغلالها في العديد من الاحتياجات الأخرى.

فالمراهقة تبحث دائماً عن التركيبات الطبيعية التي تعمل على فرد شعرها وتنعيمه، في حين أن الفتاة عندما تقترب من عقدها الثالث تقوم بالبحث عمّا يقوم بتغذية شعرها ويزيد من طوله؛ أما السيّدة التي تعدّت الأربعين من العمر، فبالتأكيد أنّها ستبحث عمّا يخفي الشيب الظاهر في شعرها ويزيد من كثافته. ولكن هل تصدّقين أنّ زيت السمسم يمكنه القيام بهذه الوظائف جميعها؟!

إليك هذه الأقنعة الثلاثة، التي تتناسب مع كلّ فئة عمرية مختلفة، لتتألق كلّ سيّدة، مهما كان عمرها، بشعر صحيّ وحيويّ، بمساعدة زيت السمسم، أفضل زيوت الشعر:

1. زيت السمسم لفرد الشعر

المكونات:

• زيت السمسم.

• نبات الأملج.

الطريقة:

• امزجي مقداراً من نبات الأملج وضعف المقدار من زيت السمسم، حسب طول شعرك وكثافته؛ فإذا استخدمت 100 جرام من الأملج، فأنت بحاجة إلى 200 جرام من زيت السمسم.

• اتركي المزيج لمدة 3 أيام حتى يختلط جيداً.

• افرديه على شعرك مع التدليك الخفيف، ثم اتركيه على شعرك بمقدار تحملك؛ فكلما تركته أكثر كانت الفائدة المتحققة منه أكبر. ولكن يجب ألا تقلّ المدة عن 6 ساعات، مع تكرار القناع أسبوعياً.

2. زيت السمسم لتغذية الشعر

المكونات:

• زيت السمسم.

• موز.

الطريقة:

• اهرسي مقداراً من الموز، ثمّ امزجيه بنفس المقدار من زيت السمسم؛ وذلك حسب طول شعرك وكثافته.

• دلكي به شعرك، واتركيه لمدة ساعتين، ثمّ اغسلي شعرك جيداً.

3. زيت السمسم لكثافة الشعر

المكونات:

• ملعقتان من زيت السمسم.

• ملعقة من العسل.

• صفار بيضتين.

الطريقة:

• امزجي المكونات جميعها، ثمّ ضعي المزيج على شعرك لمدة ساعتين على الأقلّ، وفي النهاية اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

• وإذا كنت تعانين من الشيب وتريدين إخفاءه، يمكنك دهن خصلاتك البيضاء بزيت السمسم يومياً، فهو يعمل على تكثيف اللون الأسود في الشعر.

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