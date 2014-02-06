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صوّتوا لأفضل ثنائي رومانسي تركي

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صوّتوا لأفضل ثنائي رومانسي تركي صوّتوا لأفضل ثنائي رومانسي تركي

الخميس 06-02-2014 16:52

عمان _ سميرة حسنين

لم يعد الحبّ عنصراً مهماً أو كافياً في حياة العشّاق والأزواج المشاهير للاستمرار معاً في خطوبة أو زواج. لهذا، انتهت حكايات عاطفية كثيرة بين مشاهير تركيا بالفشل والانفصال والطلاق، لكن النجاة كانت من نصيب العديدين منهم الذين حافظوا على قوّة علاقاتهم للنهاية ولم يدعوا الملل أو الخلافات أو الغيرة أو التعجّل ينهيها، فكانوا الأكثر حظاً في هنائهم السؤال الذي تطرحه من هو أفضل زوج كثنائي رومانسي من بين 14 زوجاً تركياً اخترناهم لكم. صوّتوا للثنائي الأفضل والأجمل والأكثر رومانسية؟

صوّتوا لأفضل ثنائي رومانسي تركي

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سيدتي