بسبب ابتسامتها الصحافة الكويتية غاضبة من إليسا

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا موجة من الغضب في الوسط الإعلامي الكويتي، وذلك على خلفية تجاهلها لوسائل الإعلام التي كانت في انتظارها مساء أمس الأربعاء ،عند وصولها إلى مطار الكويت الدولي قادمة من بيروت للمشاركة في إحياء الحفل الاول من مهرجان "هلا فبراير "، المقرر لها مساء اليوم الخميس إلى جانب الفنان المصري عمرو دياب والمغربية جنات .

وتجاهلت اليسا فريق الرسالة اليومية لتلفزيون الكويت التابع لوزارة الإعلام الكويتية، الجهة المشرفة على الحفلات والناقل الرسمي لها على الهواء ، وسلكت النجمة طريقها الى بوابة الخروج متجاهلة الاسئلة التي وجهت لها من مختلف وسائل الإعلام، واكتفت فقط بتوزيع الابتسامات على أي صحفي يتوجه لها بسؤال وقالت فقط إنها سعيدة بالمشاركة في المهرجان.

وكان مشهد ظهور إليسا محاطة باعضاء فرقتها الموسيقية مثيرا للدهشة، حيث تساءل البعض هل أوجدت النجمة اللبنانية وظيفة أخرى للفرقة الموسيقية في أوقات الترحال؟

يذكر أنها ليست المرة الاولى التي تتصرف فيها إليسا على هذا النحو في الكويت، حيث سبق أن اتخذت موقفا مماثلاً ما أثار حفيظة وسائل الإعلام الكويتية التي هاجمتها حينها.