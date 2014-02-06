أغنية سعد لمجرد "إنتي" تستفز المغربيات

لاقت الأغنية السينغل للفنان الشاب سعد لمجرد، انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

والأغنية الجديدة هي بعنوان "إنتي" تحمل إيقاعاً جميلاً لكن الكلمات بالدارجة المغربية ترفض رفضاً قاطعا امرأة تريد التحكم بمن يحبها، و تقول " إنتي باغيا واحد يكون دمو بارد، ساكت ديما جامد تغلطي مايدويش و يكون راجل مرا " و الأغنية تعبر عن حالة قد يعيشها رجل محب مع امرأة قاسية أو متسلطة ، ليعلن لمجرد في آخر الأغنية أنها "ما ليقاش ليه" ( لا تليق به ).

الطريف أنّ البنات تفاعلن كثيراً مع الأغنية وأجبن من خلال مواقع التواصل أيضاً بكلمات على مقاس الأغنية، وعلّقت فتيحة أعرور إعلامية وكاتبة قائلة "وكأن العلاقة بين الرجل و المرأة محكومة بأن تبنى على التحكم والقهر المتبادل و ليس الحوار و المودة و الاحترام".