مروان خوري يحتفل بـ "عيد الحب" في المغرب

أعلن المطرب اللبناني مروان خوري عن إحيائه لحفل عيد الحب هذا العام في المغرب على مدى سهرتين، الأولى والمقرر لها 13 فبراير (شباط) بالدار البيضاء، والأخرى 14 فبراير (شباط) بمراكش، معربا عن سعادته بالغناء ببلد الحب والرومانسية بالمغرب.

وفي سياق آخر ، يستعد مروان خوري لوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من أغانيه الجديدة، التي من المقرر طرحها فى ألبومه الجديد "العد العكسي"، ويقوم حاليا بالاستعداد لطرح بوستر الألبوم بعد إعلان تعاونه مع شركة "يونيفرسال" العالمية لتوزيع الألبوم.