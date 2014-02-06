طبيب إمارتي ينجح في زراعة منظم لدقات القلب للمرة الأولى بالمنطقة

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> تكللت عملية زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب لمواطنة سبعينية بالنجاح في مستشفى الفجيرة ، وهي الاولى من نوعها على مستوى المنطقة الشرقية، التي تعتبر من العمليات المعقدة التي اجريت بالأمس على يد الدكتور المواطن عبدالله عبدالرحمن الهاجري استشاري أمراض قلبية تدخلية في مستشفى الفجيرة.

والهاجري خريج المملكة المتحدة التي استغرقت دراسته عشرة أعوام في تخصص أمراض القلب والقسطرة أجرى خلالها ٦٠٠ عملية ناجحة لزراعة جهاز تنظيم نبضات القلب و١٥٠٠ قسطره قلبيه مع وضع دعامات للقلب في مستشفى تورث ويك بارك و مستشفى الملك جورج ومستشفى لندن للأمراض الصدرية في لندن.

وأشار الدكتور عبدالله ان المريضة بصحة جيدة وحالتها مستقرة وقد غادرت المستشفى، وسيتم متابعة حالتها بشكل دوري للاطمئنان عليها بعد زراعة الجهاز.

وأضاف الدكتور الهاجري ان المريضة مواطنة تبلغ من العمر 74 سنة تعاني من اختلال وعدم انتظام في ضربات القلب ، التي تسبب الضعف والتعب والدوار والدوخة وفقدان الوعي ، استدعت اجراء العملية لها بأسرع وقت ممكن لكي تستقر حالتها الصحية بعد معاناتها مع المرض.

قائلا: ان نجاح العملية جاء بتوفيق من الله عز وجل اولا ، ودعم من وزارة الصحة وتشجيع من منطقة الفجيرة الطبية ومستشفى الفجيرة.

وجهاز تنظيم ضربات القلب الاصطناعي يتكون من جهاز منظم وسلك منظم تمر عبره الاشارات الكهربائية، التي ينتجها جهاز تنظيم ضربات القلب، لتصل لخلايا عضلة القلب.

وتحدث الدكتور عبدالله الهاجري لـ" البيان" عن تفاصيل العملية التي استغرقت من الوقت قرابة الساعة والنصف، حيث تم وضع المريضة تحت تأثير التخدير الموضعي وتم عمل شق في اعلى الصدر من الجهة اليسرى ، وإبراز الوريد ووضع سلكين واحد في الأذين الأيمن ، والآخر في البطين الأيمن، فتعمل الاسلاك علي نقل النظام الكهربائي للقلب، فتخف أعراض البطء .

وقال الدكتور الهاجري عن عملية زراعة جهاز تنظيم القلب ما هي الا البداية في اجراء مثل هذه العمليات وهنالك دراسة حاليا تهدف الى اجراء عمليات اكثر تعقيدا في مستشفى الفجيرة ، سيتم الإعلان عنها في وقتها ، فالطموح نحو الأفضل هدفي في الحياة وعلاج المرضى بأفضل الإمكانيات والوسائل طريقي لإثبات نفسي في العمل الطبي والجراحي ، الامر الذي يعكس دعم القيادة الرشيدة لقطاع الصحة دوما التي حرصت على الارتقاء به لأفضل المستويات.

والجدير بالذكر ان مستشفى الفجيرة سجل حوالي 530 عملية قسطرة خلال العام الماضي كلها تكللت بالنجاح و ان أعداد المرضي لقسم القلب في تزايد بسبب الخدمات المميزة من قبل الطاقم الطبي.