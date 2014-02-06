بالصور.. انطلاق فعاليات المهرجان التراثي لطلائع مصر بأسوان

شهد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان فعاليات المهرجان التراثي لطلائع مصر تحت شعار ” النوبة أصالة وحضارة ” والذي أقيم أمام ديوان عام المحافظة بمشاركة 27 محافظة تحت رعاية محافظ أسوان ووزير الشباب وبحضور المستشار محمود حمزة القائم بأعمال القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان .

وقد أشاد المحافظ بتنظيم هذا المهرجان بمشاركة الطلائع من مختلف محافظات الجمهورية وهو الذي يساهم بشكل مباشر في تنشيط حركة السياحة الداخلية التي تسعي المحافظة لتقديم كافة الامكانيات المتاحة للنهوض بها ، وخاصة لمواكبة ذلك مع أجازة نصف العام الدراسي، وذلك لاعتبارها الوسيلة الوحيدة لتعريف الشباب بتاريخ بلادهم ومعالمها السياحية والأثرية وتثقيفهم بحضاراتها وفنوانها وتراثها واطلاعهم على جغرافية المكان والإنسان ، بجانب إعطائها فرصة الاستمتاع بالمقومات السياحية المتفردة لأسوان التى تعتبر من أهم المشاتى العالمية ، مؤكداً علي أن تنظيم فاعليات هذا المهرجان يأتي أيضاً ضمن احتضان أسوان للعديد من المؤتمرات والمهرجانات خلال الفترة الحالية مما يؤكد علي المكانة السياحية والحضارية لها ويعمل علي تنشيط الحركة السياحية بالشكل المطلوب .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب علي أن اختيار محافظة أسوان لتنظيم هذا المهرجان يأتي مشاركة من وزارة الشباب للترويج للسياحة الداخلية بها حيث يشارك فيه 300 طليع وطليعة علي مستوي الجمهورية وذلك خلال الفترة من 5 إلي 8 فبراير الحالي ، موضحة بأن الفاعليات تشهد تنظيم العديد من الأنشطة كالرسم علي الأسفلت وعروض الفرق الفنية و الرياضية ، بجانب تنظيم مارثون رياضي للمشي يبدأ من نادي أسوان الرياضي وحتى نادي التجديف ، علاوة علي تقديم عروض فنية فلكلورية علي صفحة نهر النيل .

كما سيتم عقد ندوة تحت شعار ” حوار من القلب ” بقرية غرب سهيل مع قيادات وزارة الشباب ، وفي نفس السياق أشار هاني رشدي مدير مديرية بأن كل محافظة شاركت بعدد 3 طلائع ، بالإضافة إلي المشرف في نشاط الفن التشكيلي ” الرسم علي الأسفلت ” وهناك عدد 5 فرق فنون شعبية كل فرقة مكونه من 15 طليع وطليعة ، وأيضاً فرق العروض الرياضية وعددهم 58 طليع وطليعة .

وقام محافظ أسوان بتوزيع الجوائز علي الفائزين بالمراكز الأولي في مسابقة الرسم والتي شملت حصول محافظة الدقهلية علي المركز الأول ومحافظة الوادي الجديد بالمركز الثاني ، فيما حصلت محافظة الإسماعيلية علي المركز الثالث .

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