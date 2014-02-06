وكيل وزارة الصحة بالفيوم يؤكد خلو المحافظة من أي حالات اشتباه بـ”أنفلونزا قاتلة”

نفى الدكتور مدحت محمد شكري, وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، ما يتردد بين الأهالي بالمحافظة، بوجود 6 حالات اشتباه لحالات أنفلونزا قاتلة، ووصول 5 من المصابين على دفعتين إلى مستشفى الحميات بمدينة الفيوم، و الحالة السادسة وصلت إلى مستشفى الفيوم العام.

وقال وكيل وزارة الصحة إن سجلات مديرية الصحة لم ترصد أي حالات أو إصابات بين أهالي محافظة الفيوم، مشيراً إلى أن الشائعات التي تتردد بين البسطاء بمدينة الفيوم لا أساس لها من الصحة بدليل أنه استدعى حفيدته من القاهرة للفيوم بسبب المناخ الجميل للمحافظة وخلوها من أي مخاطر صحية.