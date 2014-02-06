القنصل المصري بالخرطوم يبحث سبل التعاون مع البرلمان السوداني

بحث القنصل المصري الجديد بالخرطوم وئام عبد الله سويلم ، خلال لقائه اليوم الخميس مع رئيس لجنة النقل والطرق والأراضي بالبرلمان السوداني عبد الله مسار ، سبل دعم وتنمية علاقات التعاون المصرية السودانية ودفعها للأمام لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ، خاصة بعد زيارة وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين مؤخرا لمصر ، ولقائه بوزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي .

وتناول اللقاء مدى تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات ، ودور البرلمان السوداني في هذا الصدد ، إلى جانب كيفية التواصل عبر الطريق البري المزمع افتتاحه بين مصر والسودان لتسهيل حركة التنقل ، فضلا عن مناقشة كيفية فتح آفاق جديدة للتعاون خاصة في مجالات النقل والتجارة .

حضر اللقاء القنصل المصري السابق بالسودان معتز مصطفى كامل – المنتهية خدمته – والذي حرص على وداع رئيس لجنة النقل والأراضي بالبرلمان السوداني وتقديم الشكر على الدعم الذي لاقاه خلال فترة خدمته بالسودان الشقيق .

أ ش أ