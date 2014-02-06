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القنصل المصري بالخرطوم يبحث سبل التعاون مع البرلمان السوداني

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القنصل المصري بالخرطوم يبحث سبل التعاون مع البرلمان السوداني القنصل المصري بالخرطوم يبحث سبل التعاون مع البرلمان السوداني

وئام عبد الله سويلم القنصل المصرى

بحث القنصل المصري الجديد بالخرطوم وئام عبد الله سويلم ، خلال لقائه اليوم الخميس مع رئيس لجنة النقل والطرق والأراضي بالبرلمان السوداني عبد الله مسار ، سبل دعم وتنمية علاقات التعاون المصرية السودانية ودفعها للأمام لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ، خاصة بعد زيارة وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين مؤخرا لمصر ، ولقائه بوزير الدفاع المشير عبد الفتاح .

وتناول اللقاء مدى تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات ، ودور البرلمان السوداني في هذا الصدد ، إلى جانب كيفية التواصل عبر الطريق البري المزمع افتتاحه بين والسودان لتسهيل حركة التنقل ، فضلا عن مناقشة كيفية فتح آفاق جديدة للتعاون خاصة في مجالات النقل والتجارة .

حضر اللقاء القنصل المصري السابق بالسودان معتز مصطفى كامل – المنتهية خدمته – والذي حرص على وداع رئيس لجنة النقل والأراضي بالبرلمان السوداني وتقديم الشكر على الدعم الذي لاقاه خلال فترة خدمته بالسودان الشقيق .

أ ش أ

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