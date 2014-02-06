مؤتمر لرفع كفاءة الأطباء بشمال الصعيد لمكافحة مرض السكر

افتتح الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري رئيس جامعة الفيوم، اليوم الخميس، مؤتمر جمعية صعيد مصر للسكرى، والذي يقام فى الفترة من 6-7 فبراير الحالي بالمكتبة المركزية بجامعة الفيوم .

حضر الافتتاح الدكتور خالد حمزة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد جابر شديد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل عبد العزيز رئيس جمعية صعيد مصر للسكرى والدكتور مصباح كامل سكرتير عام جمعية صعيد مصر للسكرى والدكتور نجيب أحمد عبدالملك وكيل مديرية الصحة بالفيوم، بمشاركة أساتذة من ثمان جامعات مصرية وأكثر من 300 طبيب وطبيبة من محافظات الفيوم – بني سويف – المنيا بالاضافة الى كوادر مديرية الصحة بالفيوم .

وصرح بذلك الدكتور محمد مشاحيت وكيل كلية التمريض وسكرتير عام المؤتمر، وأضاف أن المؤتمر يهدف الى رفع كفاءة الأطباء بمحافظات شمال الصعيد في مكافحة مرض السكري .

ويناقش المؤتمر كل ما يخص المرض واحدث طرق العلاج من خلال محموعه محاضرات وورش عمل لعدد من أكبر الاساتذة المتخصصين .

وفى كلمته أكد رئيس جامعة الفيوم علي الدور التوعوى الهام الذي يقع علي عاتق جمعية صعيد مصر للسكرى حتى يمكن الوقاية من المرض وتجنب حدوث المضاعفات الخطيرة التى يتسسب فيها .

وقدم الشكر لجمعية صعيد مصر للسكرى وللسادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية ولجميع القائمين علي المؤتمر وأشار الي ضرورة الخروج بتوصيات مفيدة للاطباء وللمرضى .

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تم تبادل الدروع بين جامعة الفيوم وجمعية صعيد مصر للسكرى ومدير ية الصحة بالفيوم .