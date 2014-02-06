بالفيديو..رئيس السياسة الكويتية : بيان الجيش لا ينفى ترشح السيسي.. واعتبروها اجتهاد صحفى

قال أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، والتي نشرت مساء الأربعاء حوارا مع المشير عبدالفتاح السيسي تحت عنوان: “حسم الأمر وسألبى طلب الشعب في الترشح للرئاسة”، أن بيان المجلس العسكرى الصادر اليوم لا ينفي نفيًا قاطعا ما نشرته الصحيفة حول ترشح السيسي.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، “لا فارق بين ما اعتبره المجلس العسكرى إجتهادات صحفية وما نشرته الجريدة إذا كانت النتيجة واحدة في الحالتين، وهي ترشح السيسي للرئاسة”، وقال: “مالفرق بين الإجتهاد والتصريح إذا كان سيؤدي لنفس النتيجة وهي ترشيح نفسه”.

وأكد: “أن البيان ليس موجها للرد على ما نشرته الجريدة، ولكنه جاء للرد على من فسروا التصريحات بتفسيرات بعيدة، وتم استغلالها من كثيريين ومن بينهم تعابين الإخوان- علي حد قوله.

واستطرد “جار الله”: “الأمر محسوم من زمان، محسوم بمصر والدول العربية، وأنه سيتماشى مع بيان المجلس العسكرى، وأنه استشف ترشح السيسي من تصريحاته وأن أمر الترشح محسوم نهائيا”.

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وتابع: “أنا أقول إن الأمر محسوم بالتصريح بالإجتهاد الصحفي محسوم، اعتبريها اجتهاد صحفي، ومطلوب من السيسي الترشح وهو لن يرفض تحت ضغط الشعب المصري والدول العربية