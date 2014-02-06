المحافظ يكرم قائد قوات التأمين ونائبه ببني سويف

كرم المستشارمجدي البتيتي، محافظ بني سويف، العقيد أركان حرب أسامه حسن، قائد قوات تأمين الجيش ببني سويف، والمقدم أركان حرب حازم الشرقاوي، نائب مدير عمليات الجيش بالمحافظة، إثر انتهاء مأموريتهما وترقيتهما إلى وظيفة أعلى بالقوات المسلحة المصرية، حيث أهداهما درعي المحافظة، تقديرا لدورهما البارز ـ خلال الفترة الماضية ـ في سرعة استتباب الأمن، وإعادة الاستقرار لمدن المحافظة المختلفة، عقب أحداث الرابع عشر من أغسطس الماضي .

وأكد المحافظ، على أهمية الدور البارز الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية، ورجالها في الحفاظ على أمن الوطن، لافتًا إلى التعاون البناء بين قوات الجيش والشرطة، خلال الأحداث الماضية، ما أسهم في إجهاض العديد من العمليات الإرهابية قبل حدوثها، وإعادة الأمن للشارع في مدينة بني سويف وباقي مدن المحافظة، مشيرًا إلى أن التكريم الحقيقي لقادة الجيش المصري، يأتي من المواطن البسيط الذي يقدم أشكالًا مختلفة من الاعتزاز بهذا الدور الرائد، والحيوي في البلاد عقب ثورة الـ 30 من يونيه .