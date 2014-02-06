الشاحنات المصرية تقترب من الوصول إلى السلوم بعد فتح الطريق فى ليبيا

صرح عادل الفائدي رئيس لجنة التواصل الاجتماعي المصرية الليبية بأن عددا من الشاحنات المصرية التي كانت قد علقت في طريق عودتها من ليبيا بسبب قطع طريق أجدابيا – طبرق، هي الآن على وشك الوصول إلى منفذ السلوم البري.

وأوضح الفائدي ،أن هذه الشاحنات تعود بعد أن أفرغت ما كانت تحمله من شحنات مواد بناء في منطقة أجدابيا .. وذلك بعد انتهاء الأزمة التي كانت قد أدت لقطع الطريق من الاتجاهين واحتجاز مئات الشاحنات عند أجدابيا كنوع من الضغط من جانب ثوار ليبيين على قياداتهم بسبب عدم حصولهم على رواتبهم منذ عدة أشهر.

في الوقت نفسه، فإن عددا آخر من الشاحنات المصرية قد أخذت طريقها لإفراغ شحناتها في مناطق تقع إلى الغرب من أجدابيا.