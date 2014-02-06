فينجر: لن نسعى وراء سواريز مجددا

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أن فريقه لن يحاول ضم الأورجوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول الصيف المقبل بعد فشل محاولات ضمه للفريق الصيف الماضي.

وقال فينجر "الانتقال لم يحدث العام الماضي وانتهى، سواريز لم يكن لاعبنا يوما ما".

وتحدث فينجر عن أخبار الفريق قبل مواجهة ليفربول المرتقبة إذ أكد استعادة جهود جاك ويلشير وكذلك سلامة مايكل أرتيتا.

وأضاف "الفريق مشابه بشكل كبير لتشكيل كريستال بالاس، ولكن ربما نستعيد ويلشير هذا كل ما في الأمر.. مايكل أرتيتا سليم تماما".

وكان ويلشير قد ابتعد عن المباراتين الماضيتين للفريق في بطولة الدوري أمام ساوثمبتون وكريستال بالاس.