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بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة كفرالشيخ ومؤسسة مصر الخير

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بروتوكول تعاون بين جامعة كفرالشيخ ومؤسسة مصر الخير

بروتوكول تعاون بين جامعة كفرالشيخ ومؤسسة الخير

قام الدكتور ماجد عبدالتواب القمرى رئيس الجامعة بتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة كفرالشيخ ومؤسسة مصر الخير، ويمثلها العميد مدحت أحمد جمال الدين مدير برنامج ابن السبيل وبحضور الدكتورمحمد السعيد أبووالى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلابن وذلك ضمن “برنامج إبن السبيل” الذى يهدف لمساعدة الطلاب والطالبات المغتربين.

وقامت مؤسسة مصر الخير بتقديم معمل كمبيوتر مكون من 19 جهاز كأحد متطلبات تجهيز المدن الجامعية لخدمة طلاب المدينة الجامعية طالبات، وذلك بعد تجهيز المعمل من حيث الأثاث اللازم لأجهزة الكمبيوتر لخدمة العملية التعليمية وتزويد المعمل بخدمة الإنترنت.

 

بروتوكول تعاون بين جامعة كفرالشيخ ومؤسسة مصر الخير

بروتوكول تعاون بين جامعة كفرالشيخ ومؤسسة مصر الخير

 

 

 

 

 

بروتوكول تعاون بين جامعة كفرالشيخ ومؤسسة مصر الخير

بروتوكول تعاون بين جامعة كفرالشيخ ومؤسسة مصر الخير

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