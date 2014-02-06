وزير الاستثمار يستقبل وفد من الفنانين لتنظيم العلاقة بين الفضائيات والمنتجين

استقبل أسامة صالح وزير الاستثمار وفدا من الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة الفنان هاني مهنى رئيس الاتحاد، وذلك لمناقشة كيفية التعاون بين وزارة الاستثمار والاتحاد في تفعيل حقوق الملكية الفكرية وتحصيل حق الأداء العلني للأعمال الفنية التي يتم إذاعتها على القنوات الفضائية، والتي تعمل بالمنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار.

ضم الوفد كلا من الفنان عزت العلايلي والفنانة ليلى علوي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما والدكتور حسام لطفي أستاذ القانون ومستشار جمعية المؤلفين والملحنين، وقد استعرض الفنانون أمام وزير الاستثمار عدداً من المشكلات التى تواجه الفن، ومن بينها القرصنة والسطو على الأعمال الفنية وعدم التزام بعض الفضائيات بسداد المستحقات الواجبة للفنانين والمنتجين، وكذلك استعانة بعض القنوات الفضائية بفنيين وعمال ليسوا أعضاءً بالنقابات الفنية.

وقد تقدم رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية بطلب إلى وزير الاستثمار، نيابة عن فناني مصر ومبدعيها، بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب القنوات الفضائية، التي تعمل تحت مظلة هيئة الاستثمار، والمنتجين، بما يضمن تدقيق القنوات في التحقق من ملكية المنتج للمصنف الفني وتقديمه لشهادة تفيد قيامه بسداد كافة الالتزامات المادية لجميع المشاركين فى العمل، فضلا عن اتباع عدد من الإجراءات الأخرى التي تشترط التعامل مع الفنيين من أعضاء نقابة المهن السينمائية، وذلك لحماية العمل الفني داخل القنوات وتفادي فوضى العمل لغير المتخصصين، كذلك التعاون في التزام القنوات الفضائية بسداد حقوق المؤلفين فى الأداء العلني لأعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، مع ضرورة الاعتداد فقط بالشهادة الصادرة من غرفة صناعة السينما بشأن أصحاب حقوق الإنتاج للأفلام السينمائية.

وقد أكد أسامة صالح على ضرورة تعاون كافة الوزارات المعنية والجهات المختصة من أجل حماية المنتج الفني والإعلامي، وكذلك حماية حقوق صنَّاع الأعمال الفنية، حيث وجه بتشكيل فريق عمل من القانونيين والمختصين من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة الإعلامية، ومن الجهات المختصة من إتحاد النقابات الفنية وممثلى غرفة صناعة السينما، وذلك من أجل الاستقرار على آليات وسبل تنفيذ عدد من الضوابط الخاصة بحماية الملكية الفكرية وحقوق العاملين بالأعمال الفنية عند عرضها فى القنوات الفضائية التى تقوم بالبث من داخل المنطقة الحرة الإعلامية.

أ ش أ