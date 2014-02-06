تعرّفي إلى مبادئ النظام الغذائي الصحّي

أصبحت الحميات موضة رائجة اليوم، وتشكل هوساً لدى العديد من نجمات هوليوود الشابات، مما يدفهن الى اتباعها، بدون إدراك خطورتها على صحتهنّ! وقد تنبهرين بأجسامهن المثالية فتخطين على خطاهنّ، ولكن احذري من تلك الحميات الضارة التي تتبع بطريقة عشوائيّة وتسبّب لك مشكلات أنت بغنى عنها، والتي وقعت في فخّها خصوصاً، كل من Miley Cyrus وRihanna وBeyoncé.

اختصاصية التغذية لانا فايد عريسي المسؤولة عن مركز Low cal Diet Dlinic تطلع قارئات "سيدتي نت" على أهمّ المبادئ التي يجب أن تكون جزءاً من النظام الغذائيّ السليم ضد السمنة:

1- من الضروري أن تتناولي 5 وجبات يومياً، على أن يكون العشاء الأخفّ بينها.

وانتبهي إلى:

*الكربوهيدرات (80 سعرة حرارية): يُعتبر الغداء والفطور وقتين مناسبين لاستهلاك الكربوهيدرات، على أن تحتوي:

- الفطور: 3 قطع من "التوست" المحمّص أو نصف كوب من العدس والفول.

- الغداء: نصف كوب من العدس والبازيلاء، أو نصف كوب من المغربية أو الفمح، أو نصف قطعة من الهمبرغر (صغيرة الحجم).

* البروتينات (55 سعرة حرارية): يجب إدراجها في كلّ وجبة، حيث يمكنك تناول بيضة أو ملعقة كبيرة من الجبن القابل للدهن الخالي من الدسم، أو مقدار كفّ اليد من الكبة أو 3 قطع من الكفتة أو لحم الهمبرغر متوسط الحجم.

*الدهون (45 سعرة حرارية): لا بد من إدخالها أيضاً إلى الوجبات، ولكن اختاري الصحية منها التي تحتوي على "الأوميغا 3"، مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا، فضلاً عن المكسرات والأفوكادو والسمك والمحار...وتجنبي الدهون المشبعة كاللحم الأحمر والزبدة والحليب الكامل الدسم ومشتقات الحليب والدهون المهدرجة المتوافرة في الأطعمة المعالجة.

ملاحظة: تذكري أن زيت الزيتون وغيره من الدهون، ولو كانت مفيدة للصحة، إلا أنها مصدر طاقة مركز وتؤدي إلى اكتساب الوزن.

*الألياف: تتوافر في الفاكهة والخضر والحبوب الكاملة.وتنبع أفضل الألياف من الخضر، مقارنةً بالمأكولات الأخرى.

2- شرب الماء: يعتبر الماء أفضل مضاد للأكسدة للجسم، لذا اشربي 1.5 لتراً إلى لترين، في اليوم.

3- ممارسة الرياضة:من الهام جدًا المواظبة على ممارسة الرياضة لخسارة الوزن، فهي الوسيلة الأفضل التي تحافظ على كتلتها العضلية عند اتباع أي حمية، خصوصاً مع تغيّر هرموناتنها بعد سنّ الأربعين، وللتخفيف من التعرّض للكثير من الأمراض، وخصوصاً لتعزيز عملية الأيض.

ولكن، ليس من الضروري ممارسة الرياضة في النادي حصراً، بل يمكن زيادة النشاطات البدنية اليومية أن يساعد أيضا في هذا المجال، مثل صعود السلالم عوضاً عن المصعد والتخفيف من ااتنقل بواسطة السيارة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الرياضة على التخفيف من مستوى التوتر.

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