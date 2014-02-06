كيف تكونين ضيفةً خفيفةً؟

تتلقين العديد من الدعوات الرسمية وغير الرسمية، وتُجبرين على أن تكوني ضيفة في وسط قد يختلف عنك قليلاً أو كثيراً.وحتى يكون وجودك مرغوباً فيه، عليك اتباع نصائح خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر، التالية:

ـ احرصي على أن يكون حضورك أنيقاً ومهذباً.

ـ انتبهي إلى ضرورة تأكيد حضورك في غضون 24 و72 ساعة، ابتداءً من تاريخ تلقيك الدعوة، على أن يكون الردّ بنفس الطريقة التي وجّهت إليك الدعوة بها، إمّا عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف.

ـ احترمي وقت الدعوة، وإن كان يجوز لك الحضور بعد الموعد بـ 5 دقائق أو 15 دقيقة.ولكن، لا يحق لك التأخر أكثر من 20 دقيقة، ممّا يستدعي إعلام المضيفة بالسبب.

ـ يمكنك أن تُحضري باقة من الورد، حين ترغبين في إعطاء دلالة معنوية للزيارة.ويمكنك إرسالها قبل القدوم، لتقوم سيدة البيت بتنسيقها ووضعها في مكانها المناسب؛ ولا مانع من إحضار علبة شوكولاتة أو كتاباً شرط ألا يكون محتواه جارحاً للقارئ.

ـ امتنعي عن الاعتذار في الدقيقة الأخيرة، إلا في الحالات الطارئة، كالمرض والوفاة.ويعتبر تأكيد الحضور التزاماً يجب التقيّد به.

ـ يمكنك التعريف عن نفسك، إذا لم يقدّمك المضيف أمام باقي الضيوف.

ـ امتنعي عن مقاطعة الحوار بين الحاضرين، كما يمكنك المشاركة في الحديث شرط عدم التطرق إلى مواضيع الدين والسياسة والمال.

ـ امتنعي عن الشرب والأكل، في أثناء التحدّث إلى الحاضرين.

ـ استعلمي عن إمكانية التدخين، خصوصاً في الأماكن المغلقة.

ـ امتنعي عن عدم تلبية دعوة المضيفة إلى المائدة، تفادياً لئلا تكرّر هذه الدعوة أكثر من مرة.

ـ أعلمي المضيفة مسبقاً عن نوع الطعام الذي لا تستطيعين تناوله بسبب حساسيّتك تجاهه.

ـ امتنعي عن التعليق السيّء على نوع من الأطباق، إذا كنت تتبعين حمية معيّنة.

ـ انتبهي إلى الوصول والمغادرة أوّلاً، إذا كنت ضيفة الشرف.

ـ احرصي على عدم إطالة جلوسك بعد تناول العشاء، ثمّ الاستئذان للمغادرة بعد حوالى نصف ساعة من ارتشاف القهوة.

ـ قدّمي الشكر للمضيفة بعد 24 ساعة من تلبية الدعوة.

ـ أرسلي هدية صغيرة عربون اعتذار عن وقوع أو كسر أيّ شيء بدون الانتباه خلال الدعوة.

يمكنك متابعة المزيد في كتاب نادين ضاهر "الإتيكيت علم ولياقة".

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