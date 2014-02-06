شاهدي تصاميم La'Beso من المصممة السعودية بلقيس

كانت بداية المصممة بلقيس كفتاة مهتمة بالأزياء كإحدى هواياتها، ووجدت به مساحتها الحرة التي تعبر من خلالها عن أفكارها، حتى قررت تحويل تلك الهواية إلى احتراف، ودخلت مجال تصميم الأزياء بأن أنشأت دار La'Beso في شتاء 2012 ، إذ أطلقت أول مجموعاتها في ذلك الوقت.

وصفت المصممة بلقيس تصاميمها بقولها: "أحب التصاميم الغريبة، وأكثر ما أصف به تصاميمي بأنها مزيج بين الطابع العربي والغربي من حيث البساطة والفخامة، كما يلهمني الكثير من المصممين، مثل: زهير مراد، Alexander Mcqueen، وMarchesa".

استوحت المصممة الشابة مجموعتها الأخيرة لخريف وشتاء 2014 التي حملت اسم "Ophelia" من عصر الباروك الأوروبي، حيث قالت: "تلهمني كثيراً الأزياء بذلك العصر؛ لفخامتها وتكلفها والرسومات المميزة بها، كما أن موضة هذا العام كانت مستمدة كثيراً من ذلك العصر"، لذلك احتوت مجموعتها على تصاميم الكورسيه أو المشد مع القصات الواسعة والتطريز اليدوي برسومات الباروك الفخمة، وقد وقع اختيار المصممة على الأقمشة الفخمة ذات الألوان الخريفية، مثل: الرمادي، والليلكي، والأخضر الغامق لتناسب موسم الشتاء.

أعجبنا بالتفاصيل الناعمة التي ظهرت في تصاميم La’Beso ، حيث تعطي من ترتديها إطلالة أنثوية فخمة وأنيقة.

شاهدي الصور، وأخبرينا أي تصميم هو الأجمل برأيك؟



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