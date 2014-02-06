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ما الذي ينتظرنا في أسبوع الموضة في نيويورك

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ما الذي ينتظرنا في أسبوع الموضة في نيويورك ما الذي ينتظرنا في أسبوع الموضة في نيويورك

اليوم هو أول الأيام في شهر من عروض الأزياء في مختلف عواصم العالم لموسم خريف وشتاء 2014-2015 ، بداية من نيويورك حيث تنتظرنا العديد من العروض منها عرض Nicholas K و Bcbg Max Azria الذين سيعروض مجموعاتهم في اليوم الأول مع المصمم الياباني Tadashi Shoji. يتبعها عرض المصمم المبدع ذو الأصور الأسيوية Jason Wu مع كل من Rebecca Minkoff و Nicole Miller و Peter Som في اليوم الثاني من أيام أسبوع الموضة في نيويورك لخريف وشتاء 2014.

في ثالث أيام هذا الأسبوع تعرض المجموعة المنتظرة للمصممة الشهيرة Monique Lhuillier ، إلى جانب المصمم الشاب Alexander Wang و المصمم Christian Siriano . وفي اليوم الرابع تقدم لنا المصممة البريطانية Victoria Beckham مجموعتها للخريف المقبل يتبعها في نفس اليوم عرض المصممة Diane von Furstenberg و DKNY .

يعتبر 10 فبراير وهو اليوم الخامس من أيام هذا الأسبوع يوم حافل بأكبر العروض لأشهر المصممين منهم Carolina Herrera و Tommy Hilfiger و Donna Karan و Zac Posen بالإضافة الى المصممة اللبنانية ريم عكرا و دار Noon by Noor للمصممات البحرينيات نور راشد آل خليفة وهيا محمد آل خليفة. وفي اليوم الذي يليه يعرض المصمم Oscar de la Renta مجموعته مع كل من Naeem Khan، و Narciso Rodriguez و Vera Wang.

وقد اختار المصمم الأمريكي الشهير Michael Kors يوم 12 فبراير ليقدم فيه آخر تصاميمه مع دار Marchesa و Proenza Schoulder أما اليوم الأخير فقد تم حجزه لعمالقة التصميم الأمريكيين وهم Ralph Lauren ، Calvin Klein و Marc Jacobs الذي نتطلع لرؤية تصاميمه بعد انفصاله عن دار Louis Vuitton.

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