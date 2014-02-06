ما الذي ينتظرنا في أسبوع الموضة في نيويورك

اليوم هو أول الأيام في شهر من عروض الأزياء في مختلف عواصم العالم لموسم خريف وشتاء 2014-2015 ، بداية من نيويورك حيث تنتظرنا العديد من العروض منها عرض Nicholas K و Bcbg Max Azria الذين سيعروض مجموعاتهم في اليوم الأول مع المصمم الياباني Tadashi Shoji. يتبعها عرض المصمم المبدع ذو الأصور الأسيوية Jason Wu مع كل من Rebecca Minkoff و Nicole Miller و Peter Som في اليوم الثاني من أيام أسبوع الموضة في نيويورك لخريف وشتاء 2014.

في ثالث أيام هذا الأسبوع تعرض المجموعة المنتظرة للمصممة الشهيرة Monique Lhuillier ، إلى جانب المصمم الشاب Alexander Wang و المصمم Christian Siriano . وفي اليوم الرابع تقدم لنا المصممة البريطانية Victoria Beckham مجموعتها للخريف المقبل يتبعها في نفس اليوم عرض المصممة Diane von Furstenberg و DKNY .

يعتبر 10 فبراير وهو اليوم الخامس من أيام هذا الأسبوع يوم حافل بأكبر العروض لأشهر المصممين منهم Carolina Herrera و Tommy Hilfiger و Donna Karan و Zac Posen بالإضافة الى المصممة اللبنانية ريم عكرا و دار Noon by Noor للمصممات البحرينيات نور راشد آل خليفة وهيا محمد آل خليفة. وفي اليوم الذي يليه يعرض المصمم Oscar de la Renta مجموعته مع كل من Naeem Khan، و Narciso Rodriguez و Vera Wang.

وقد اختار المصمم الأمريكي الشهير Michael Kors يوم 12 فبراير ليقدم فيه آخر تصاميمه مع دار Marchesa و Proenza Schoulder أما اليوم الأخير فقد تم حجزه لعمالقة التصميم الأمريكيين وهم Ralph Lauren ، Calvin Klein و Marc Jacobs الذي نتطلع لرؤية تصاميمه بعد انفصاله عن دار Louis Vuitton.

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