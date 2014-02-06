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مجموعة Tom Ford الخريفية للرجل العصري

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مجموعة Tom Ford الخريفية للرجل العصري مجموعة Tom Ford الخريفية للرجل العصري

على خلاف مجموعته الربيعية التي تزيّنت بمختلف الألوان والتدرجات المرحة، جاءت مجموعة توم فورد لموسم خريف 2014 مغطاة بالأسود، مع لمسات خجولة من ألوان أخرى كالبيج والرمادي والكحلي.
ركّز المصمم في مجموعته على القصات الشبابية والرياضية، فتضمنت السترات المقاومة للماء، والمعاطف المزيّنة بخيوط الكشمير وفرو المنك. وفيما اتسمت قصات المعاطف والسترات بضخامتها وأحجامها البارزة، جاءت البذلات ضيَقة، تعيدنا إلى حقبة الستينات.
وما كان لافتاً في هذه المجموعة، هو الأحذية الرياضية التي انتعلها العارضون، وهو الأمر الذي لم نعتد عليه في عروض "توم فورد" ومجموعاته. هذه الأحذية مصنوعة من أفخم أنواع الجلد، وقد أدخلها المصمم الى الإطلالات ليضيف مزيداً من الحيوية والشباب إليها. ولكن كل هذه التفاصيل الجديدة التي أبهرتنا في هذه المجموعة، لم تلغ بصمة المصمم التي لطالما لمسناها في أعماله.
إليك مجموعة توم فورد لخريف 2014، شاهدها وأخبرنا أي قطعة أعجبتك أكثر.

 

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