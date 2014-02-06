وزير الداخلية يكرم مصابى وأسر شهداء الشرطة ويسلمهم الأوسمة والأنواط

قام محمد إبراهيم وزير الداخلية بتكريم مصابى وأسر شهداء الشرطة خلال الحفل الذى أقامته وزارة الداخلية اليوم الخميس بقاعة مؤتمرات وزارة الداخلية بالعباسية ، وتسليمهم الأوسمة والأنواط الممنوحة لاسمائهم من رئيس الجمهورية وذلك تقديراً للجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة لتحقيق رسالتهم السامية فى إستقرار وأمن المجتمع ،وبحضور مساعدى أول ومساعدى وزير الداخلية وعدداً من القيادات الأمنية.

> ووجه وزير الداخلية فى بداية الإحتفال التحية لشهداء ومصابى الشرطة مؤكداً أن مسيرة الوفاء والعطاء للشهداء ستبقى خالدة عبر الأجيال وشاهدة على كفاح الرجال الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه على إمتداد ملاحم ومعارك النضال الوطنى العظيم التى نقف أمامها بكل الإجلال والتقدير ..

> وقام محمد إبراهيم وزير الداخلية بتسليم الأوسمة والأنواط لـ( 232 ) من أسر شهداء الشرطة ، ( 68 ) من مصابى الشرطة من الضباط والأفراد، داعيا جميع الحاضرين إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الأبطال الذين ضربوا المثل والقدوة فى التضحية والفداء..

> فى السياق ذاته، ألقى بعض الضيوف كلمة وجهوا خلالها الشكر والتقدير والتحية لرجال الشرطة الأوفياء المخلصين الذين يؤدون عملهم بكل إقتدار وصبر ومثابرة بعيون ساهرة ، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين ،كما وجهوا التحية والتقدير لأرواح شهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء لمصر وأمنها وقدموا أرواحهم ليمنحوا الوطن الحياة .